طلعت من عند إخوانها في المجلس واختفت... بالفيديو: مواطن يروي تفاصيل اختفاء طفلته منذ 24 عاما في جازان

صحيفة الخليج 365: روى المواطن "محمد القرادي " ، تفاصيل اختفاء طفلته الصغيرة منذ 24 عاما ، عندما كان عمرها عامين في منطقة جازان .

وقال والد الطفلة المفقودة لـ " العربية السعودية " : ابنتي فقدت وقت المغرب ، عندما خرجت من عند إخوانها في المجلس تبغى تدخل عند والدتها ، طلعت من عندهم واختفت .

وأشار إلى أنها عندما فقدت كان عمرها عامين ونصف، وقاموا بالبحث عنها في أماكن كثيرة دون جدوى. مضيفا أن شقيقه سافر إلى اليمن للبحث عنها بعدما أخبرنا أحد الأشخاص أنه من الممكن أخذها أحد اليمنيين لكنه لم يعثر عليها .

وتابع: طلبوني في الشرقية مرة وقالوا في بنت هناك ، ووروني صور لكن لم تكن هي .

وأضاف بندر القرادي " شقيق الطفلة" : الوالدة كانت تحضر العشاء ونادتنا ، وعندما جلسنا لم نجد أختي ، ظللنا نبحث داخل البيت ولكن لم نجدها .

وناشد شقيق الطفلة المفقودة الجهات المختصة أن تساعدهم في العثور على شقيقته ، وخاصة داخل دور الرعاية والأيتام وفي أي مكان يكون هناك فتيات لا يعرفن أهاليهن فبتحليل " Dna " يمكن نعثر عليها .