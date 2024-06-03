السعودية | “الغذاء والدواء”: أجنحة ورسائل توعوية بـ 9 لغات خلال موسم الحج 1445هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقيم الهيئة العامة للغذاء والدواء، أجنحة توعوية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية للحجاج، في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ويستمر إلى 8 ذو الحجة المقبل، وذلك ضمن مشاركتها في موسم حج عام 1445هـ.

كما تقدم “الهيئة” رسائل توعوية بـ (9) لغات من الأكثر تحدثًا بين الحجاج، وتشمل هذه الرسائل معلومات ونصائح لضمان سلامة المنتجات، يتم توزيعها عبر هدايا تحتوي على “باركود” يُسهّل الوصول إليها في أي وقت.

وضمن أعمالها خلال موسم الحج تسهم “الغذاء والدواء” في توعية العاملين في مطابخ الإعاشة من خلال تقديم الإرشادات العامة والتوجيهات لهم حول الالتزام بالنظافة الشخصية، والممارسات الصحيحة للوقاية من التسمم الغذائي، وأبرز علامات فساد اللحوم، والخطوات الآمنة لإعداد الطعام لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة، إلى جانب الإسهام في توعية مسؤولي العُهَد في بعثات الحج حول اشتراطات التعامل مع الأدوية المخدرة لضمان استخدامها بشكل صحيح وآمن.

ويأتي ذلك ضمن أعمال الخطة التشغيلية للهيئة هذا العام، التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في خدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى دورها في المشاركة بالرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها والمنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.