شكرا لمتابعة خبر عن مكافحة المخدرات تستعرض جهود رجالها في ضبط مروجي المواد المخدرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مكافحة المخدرات عن جهود رجالها في ضبط 5 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 1.7 كيلو جرام من مادة الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصاً خاضعة للتداول الطبي .

وتم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة ، لترويجه 1.2 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر ، بالإضافة إلى القبض على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما 21.974 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر .