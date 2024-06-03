شاهد: مواطن سبعيني يبكي أثناء حديثه عن والدته المتوفاة.. ويكشف سر عزوفه عن الزواج

صحيفة الخليج 365: روى مواطن سبعيني يدعى محمد الأحمري، قصة عزوفه عن الزواج بسبب حبه لوالدته.

وقال الأحمري، في مقطع فيديو، إنه يقيم في مركز بللحمر في عسير، ثم بكى عندما تذكر والدته وذرف الدموع.

وأضاف أنه أصغر إخوانه ورفض الزواج للاهتمام بوالدته، موضحا أن والدته طلبت منه أن يتزوج لإنجاب أطفال.

وأكمل أنه خائف أن يجرح والدته أحدا أو أن يقصر في حق الفتاة التي يرتبط بها، مشيرا إلى أن والدته توفيت وهو بعمر 55 عاما.

وتابع: جلست 50 سنة في بر والدتي، لافتا: والدتي توفيت منذ 20 عاما وما زلت أتذكرها في كل زوايا البيت.

وختم: والدتي كانت تشعر بوفاتها ورفعت السبابة وتشهدت وماتت، ثم دخل في نوبة بكاء أثناء حديثه عن والدته المتوفاة.