اخبار السعوديه

بالفيديو.. "استشاري" يكشف الأسباب التي تؤدي لبتر قدم مريض السكري

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور، مريع القحطاني، استشاري جراحة التجميل والترميم بمستشفى الملك سلمان، عن الأسباب التي تؤدي لبتر قدم مريض السكري.

وقال خلال لقاء مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على قناة : " القدم السكري مشكلة صحية يتعرض لها مرضى السكري إما نتيجة لقلة التروية وتدفق الدم، أو فقدان الإحساس، مثلا مريض السكري في المناطق الباردة يضع قدمه أمام المشب لا يشعر بها وتحترق".

وتابع:" هنا يأتي دور جراحين التجميل أو المهتمين بعلاج الجروح ويقومون بالعلاج التحفظي أو زراعة الجلد إذا دعت الحاجة، والبتر يتم إذا لا توجد التروية بشكل كافي".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا