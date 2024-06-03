شكرا لقرائتكم خبر عن من روما إلى الرياض.. الربط الجوي يشارك في استقبال أولى رحلات "خطوط إيتا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك برنامج الربط الجوي في استقبال أولى رحلات الناقل الوطني الإيطالي "خطوط إيتا" المباشرة من مدينة روما إلى الرياض.

وشهد الاستقبال الذي نظمته شركة مطارات الرياض، حضور ممثلين من مختلف الجهات المشاركة للاحتفال بهذه المناسبة، التي تعزز فرص نمو حركة المسافرين القادمين إلى المملكة.

محوران مهمان للطيران

ورحب كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، والرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن أبوعباة، بخطوط إيتا، الناقل الرسمي لإيطاليا، وربط المسار الجديد بين محورين مهمين للطيران.

وأكدا أن دخول خطوط إيتا إلى السوق السعودية سيعزز الربط الجوي بشكل كبير، والسياحة بين المدينتين التاريخيتين، بالإضافة إلى جذب المزيد من السياح من شبكة الرحلات الواسعة للشركة في أمريكا، والتطلع إلى العمل مع الشركاء لتوفير وصول سلس ومريح إلى عجائب المملكة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.



سوق استراتيجي

وقالت الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في خطوط إيتا إميليانا ليموساني: "نحن فخورون بإطلاق رحلتنا الأولى المباشرة إلى الرياض، وهو سوق متنامٍ واستراتيجي بالنسبة لـ"خطوط إيتا"، خاصة لحركة الأعمال".

وأضافت أن هذه الرحلة الجديدة بين الرياض وروما تمثل حدثًا مهمًا للشركة، وستعزز الحركة التجارية بين منطقة الخليج العربي وإيطاليا، وسيستمر التزامنا بمنطقة الشرق الأوسط مع إضافة رحلات مباشرة جديدة إلى مدينة الكويت وجدة في يوليو وأغسطس على التوالي.

5 رحلات أسبوعية

ومن المقرر تشغيل المسار الجديد بمعدل 5 رحلات أسبوعية باستخدام طائرة إيرباص "A321neo"، وستعمل هذه الرحلات الجديدة على تسهيل سفر السياح القادمين إلى المملكة والمسافرين من رجال الأعمال.

بالإضافة إلى توفير وصول سلس من شبكة وجهات "إيتا" الواسعة في أوروبا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.



ربط المملكة بوجهاتٍ عالمية

وأُطلق برنامج الربط الجوي عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.

ويعمل البرنامج بصفته المُمكن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.