شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وتدنٍ في مدى الرؤية.. تفاصيل طقس الاثنين على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 9 صباحًا، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
كما نبه المركز من أتربة مثارة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه المجمعة ورماح والخرج والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 9 صباحًا، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 2, 2024
للتفاصيل https://t.co/vi4bh1r5ac #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/etNXWqzgUG
كما نبه المركز من أتربة مثارة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أتربة مثارة
ويشمل التنبيه المجمعة ورماح والخرج والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.