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أتربة وتدنٍ في مدى الرؤية.. تفاصيل طقس الاثنين على الرياض

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 9 صباحًا، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)


أتربة مثارة

كما نبه المركز من أتربة مثارة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه المجمعة ورماح والخرج والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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