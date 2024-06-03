شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وتدنٍ في مدى الرؤية.. تفاصيل طقس الاثنين على الرياض والان نبدء بالتفاصيل



أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 9 صباحًا، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)كما نبه المركز من أتربة مثارة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.ويشمل التنبيه المجمعة ورماح والخرج والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.