شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق ردًا على أحد المتابعين: أنا منعزل الناس ولا يهمني لا مدحهم ولا ذمهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطعي مرئي، حيث رد فيه على أحد المتابعين الذي انتقده، وطلب منه أن يظهر بكاريزما، وأن يرتقي بفكره.

وجاء الزعاق خلال المقطع حيث قال: “شلون أصارحك إني للحظة هذه، ألعب مع عيالي، وأنا دخلت على سن الشيخوخة، وهذا طبعي”.

وتابع:” أنا منعزل عن الناس، ولا يهمني لا مدحهم ولا ذمهم، وأنا متصالح مع نفسي ومتسامح مع الآخرين، وأنا ما يهمني الشهادات الورقية، واذا تبغيها خذها لك “.