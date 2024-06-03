شاهد.. كائن غريب على هيئة طفل رضيع يحبو خارج منزل ليلا يثير الجدل!

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو متداول، كائن غريب على هيئة طفل رضيع يحبو ليلا أمام منزل، مما أثار الجدل الواسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقام الكائن بالدوران على عامود إنارة خارج منزل، حيث ظهر يرتدي ثوباً إضافة إلى أن شعره كثيف.

وأوضح المقطع، كائن غريب على هيئة طفل رضيع يحبو، والتفت على موثق الفيديو قبل أن يتجه مسرعا إلى داخل المنزل على ما يبدو.

ورأى مغرد: قد يكون كلبا صغيرا تم إلباسه ثوبا لطفل رضيع وخرج عندما وجد الباب ليس مغلقا، فيما قال مغرد آخر قد يكون جني على هيئة طفل أو أرنب كبير.