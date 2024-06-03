اخبار السعوديه

شاهد.. كائن غريب على هيئة طفل رضيع يحبو خارج منزل ليلا يثير الجدل!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٤٠٦٠٣_٠٤٤٣٤٣

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو متداول، كائن غريب على هيئة طفل رضيع يحبو ليلا أمام منزل، مما أثار الجدل الواسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقام الكائن بالدوران على عامود إنارة خارج منزل، حيث ظهر يرتدي ثوباً إضافة إلى أن شعره كثيف.

وأوضح المقطع، كائن غريب على هيئة طفل رضيع يحبو، والتفت على موثق الفيديو قبل أن يتجه مسرعا إلى داخل المنزل على ما يبدو.

ورأى مغرد: قد يكون كلبا صغيرا تم إلباسه ثوبا لطفل رضيع وخرج عندما وجد الباب ليس مغلقا، فيما قال مغرد آخر قد يكون جني على هيئة طفل أو أرنب كبير.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا