شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف)، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا.

يشمل التنبيه الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث.

أما التأثيرات المصاحبة فهي تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.