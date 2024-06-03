شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد : المنطقة الشرقية تسجل أعلى حرارة بـ 48° والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ، إن يوم أمس كان أول أيام الصيف في المملكة ، مشيراً إلى أن صيف هذا العام بدأ مبكراً .

وأوضح القحطاني في تصريحات لقناة «الإخبارية» : “سجلت المنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة في المملكة ، حيث بلغت 48 درجة مئوية ، بينما ستشهد مرتفعات المنطقة الجنوبية أجواء معتدلة وفرص هطول أمطار أعلى من المعدل “.

وأشار إلى أن الأجواء صيف هذا العام ستكون من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الجنوبية الداخلية.

واختتم تصريحاته بأن صيف العام الماضي شهد أعلى معدلات درجات الحرارة مقارنة بالأعوام السابقة .