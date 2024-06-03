شاب يجري تجربة عملية لمعرفة تأثير الخبز الطازج والمجمد على نسبة السكر في الدم.. وكانت النتيجة مفاجئة!

صحيفة الخليج 365: أجرى شاب لبناني مقارنة لمعرفة الفرق بين تناول الخبز الطازج عقب خروجه مباشرة من الفرن، وتناوله بعد تجميده بالفريزر لمدة يوم كامل، على نسبة السكر في الدم.

وبعد تناول رغيف كامل حاف يزن 120 جرام بمكونات خميرة، سكر، ملح، ماء ، طحين، جلوتين، استخدم جهاز فحص الكلوكوز تبين ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم بنسبة 78 ملي جرام بسبب غناء الخبز بالكيبوهيدرات.

وعند تناول الرغيف عقب تجميده لمدة 24 ساعة داخل فريزر كانت المفاجأة أن نسبة ارتفاع السكر في الدم زادت عن التجربة الأولى وهذا خلافا لما يقوله الأطباء بأن تجميد الخبز يقلل نسبة السكر في الدم، ثم قرأ سطورا من أبحاث لإثبات صحة كلامه.