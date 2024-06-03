شكرا لمتابعة خبر عن وفد من مجلس الحج والعمرة بجنوب أفريقيا يزور مركز التعبئة الآلية لعبوات زمزم .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام وفد من مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا مركز التعبئة الآلية لعبوات زمزم التابع لشركة الزمازمة، بهدف التعرف على عملية آلية إنتاج وتعبئة وتغليف عبوات ماء زمزم التي يتم تسليمها لحجاج بيت الله الحرام .

وكان في استقبال الوفد مدير الإنتاج بالمركز المهندس عبد الإله منيف .. الذي قدّم تعريفية عن عمليات التعبئة والتغليف والتخزين ، مستعرضًا عدداً من التقنيات الحديثة المستخدمة من خلال تعبئة ماء زمزم المبارك .

وقد أوضح أن المركز يشتمل على وحدة مستقلة لقياس الجودة في كافة مراحل التصنيع والتعبئة والتغليف بهدف ضمان أعلى معايير الإتقان و السلامة .