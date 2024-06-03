"ترى الموضوع صار مسخرة".. شاهد: شخص ينتقد السماح لطلاب المدارس بارتداء البشوت عند الاحتفال بتخرجهم!

صحيفة الخليج 365: انتقد صانع محتوى على التيك توك يدعى " يحيى الشهراني" ارتداء طلاب المدارس "البشوت " عند احتفالهم بالتخرج، واصفا ذلك بالمسخرة.

وظهر الشهراني في فيديو بقول: ترى الموضوع صار مسخرة، الطلبة في الابتدائي والمتوسط والثانوي كل مدرسة تجمع الطلبة وتلبسهم بشوت وتخليهم يستعرضون قدام الناس وكأنهم جابوا "راس غليص".

وأضاف: الله يرحم أيام زمان كنا نلبس بشوت عند تخرجنا من البكالوريوس ونحس إننا طايرين في السماء الحين صار ابتدائي وتحمل الآباء تكاليف مالية كبيرة.