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"ترى الموضوع صار مسخرة".. شاهد: شخص ينتقد السماح لطلاب المدارس بارتداء البشوت عند الاحتفال بتخرجهم!

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صحيفة الخليج 365: انتقد صانع محتوى على التيك توك يدعى " يحيى الشهراني" ارتداء طلاب المدارس "البشوت " عند احتفالهم بالتخرج، واصفا ذلك بالمسخرة.

وظهر الشهراني في فيديو بقول: ترى الموضوع صار مسخرة، الطلبة في الابتدائي والمتوسط والثانوي كل مدرسة تجمع الطلبة وتلبسهم بشوت وتخليهم يستعرضون قدام الناس وكأنهم جابوا "راس غليص".

وأضاف: الله يرحم أيام زمان كنا نلبس بشوت عند تخرجنا من البكالوريوس ونحس إننا طايرين في السماء الحين صار ابتدائي وتحمل الآباء تكاليف مالية كبيرة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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