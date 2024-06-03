3 مراحل.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال بايدن، إن إسرائيل عرضت مقترحا من ثلاث مراحل وتشمل المرحلة الأولى سوف تستمر لمدة ستة أسابيع، وتتضمن: وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

وأوضح أن هذه المرحلة تتضمن إطلاق سراح رهائن أميركيين، وإعادة رفات رهائن قتلوا إلى عائلاتهم، إضافة إلى عودة الفلسطينيين المدنيين إلى بيوتهم في جميع مناطق غزة، ومن ضمنها شمال القطاع، وستتدفق المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا"، وفق بايدن.

وتشمل المرحلة الثانية من خارطة الطريق "إنهاء دائما للأعمال العدائية، وتبادل وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحتى الجنود الذكور"، كما ستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتضمنت المرحلة الثالثة خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم.