شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأصفر.. "الأرصاد" يحذر من ارتفاع الحرارة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذار أصفر على المنطقة الشرقية منبهًا من حالة الطقس بها.

وحذر المركز من موجة حارة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من (47-48) درجة مئوية، تشمل مناطق: الخفجي والعديد والنعيرية وقرية العليا.

تبدأ الحالة من الساعة 11 صباحًا، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 5 مساءً.