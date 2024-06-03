شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وسائل رسمية لنقل الحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفر المملكة عدة خيارات من وسائل النقل الرسمية من مطار الملك عبدالعزيز، للوصول إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، من أجل سهولة ويسر أداء مناسك الحج.

وتوجد خيارات متنوعة يمكن لضيوف الرحمن استقلالها بعد إنهاء إجراءاتهم في مطار الملك عبدالعزيز وهي:

قطار الحرمين السريع

حافلات النقل الترددي

مركبات الأجرة المرخصة

تطبيقات التنقل المعتمدة

استئجار المركبات



الدليل الإرشادي للتنقل



أطلقت منظومة النقل والخدمات اللوجستية، الدليل الإرشادي للتنقل في موسم الحج لهذا العام 1445 هـ، مؤكدة تكاملها لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ويهدف الدليل، إلى تيسير تنقل ضيوف الرحمن في مكة المكرمة ومن وإلى المشاعر المقدسة، عبر توعية ضيوف الرحمن بوسائل النقل الموثوقة والآمنة وتوفير جميع المعلومات اللازمة التي تضمن لهم تجربة نقل آمنة ومريحة خلال موسم الحج.

ويشمل معلومات مفصلة عن مختلف أنماط النقل، ويستعرض الترابط بين هذه الأنماط ودورها في توفير تجربة تنقل متكاملة وسلسة لضيوف الرحمن، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

