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مصر.. شاهد.. شاب يفاجئ سايس سيارات بتصرف غريب بعدما غسل مركبته بدون إذنه مقابل 50 جنيه

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، مشادة كلامية حادة بين شاب مصري وسايس سيارات غسل مركبته بدون إذنه وطلب منه فلوس مقابل الغسيل وحراسة السيارة من السرقة.

وانفعل الشاب على السايس، قائلا:"50 جنيه غسيل وركن السيارة"، فيما هدده الأخير بخبط مركبته.

وقال الشاب: السيارة راكنها تحت بيتي، رافضاً دفع نقود للسايس، فيما رد الأخير عليه:"حرام أكل اللقمة بالحلال يا جدعان".

وواصل الشاب حديثه، قائلا: مش عاوز عبط على المسا، فرد السايس: أنا بأكلها بالحلال يا ابن عمي.

وتدخل شبان لفض المشادة بين السايس والشاب، معلقين: شغل بلطجة، فرد السايس بقول "غسلت العربية وحللتها يا بيه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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