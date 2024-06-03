شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أيام.. المناشط الدعوية بمكة تقدم خدماتها لـ100 ألف مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 22 إلى 24 من ذو القعدة الجاري، 64 كلمة وتوزيع 40,234 مطبوعة بمختلف اللغات، وتوزيع 66,265 كرت للمكتبة الإلكترونية وعدد 810 ساعة لإجابة السائلين من الحجيج في 7 أماكن مختلفة، وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف، وميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، وميقات وادي محرم بالهدا، وميقات يلملم بالليث، وميقات الجحفة برابغ، وميناء جدة الإسلامي، وقد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 100,000 مستفيد.



حيث تنوعت الكلمات الوعظية والدروس والدورات العلمية والندوات وإجابة السائلين، تناولت مواضيع مختلفة ما بين التوعية والإرشاد والوعظ والعقيدة والفقه والتفسير والحديث والأمن الفكري، وغيرها من المواضيع.

ويأتي تقديم هذه المناشط في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة؛ لنشر التوعية والإرشاد، وتقديم المعلومات اللازمة لضيوف الرحمن، وسط تكامل من الخدمات.