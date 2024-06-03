شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة مكة: 90 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته خلال شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، استمرار الجولات الرقابية على نشاط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب والصهاريج"، والخاضع لنظام المياه ولوائحه.

وأوضح أن الوزارة ضبطت أكثر من 90 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية خلال شهر مايو.

ودعت الوزارة، جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكداً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات والتي تأتي إنطلاقا على سلامة إمداد منطقة مكة المكرمة بالمياه، وأن عدم الالتزام بشروط النشاط يعرض المخالف لعقوبات قد تصل إلى «200» الف ريال.



وأعلنت الوزارة أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وأن على أصحاب أشياب وصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وعدم توزيع المياه لغير الاغراض المخصصة لها.

يذكر أن ”البيئة“ حثت أصحاب الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، وفق التفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Documents/water/Conditions1.pdf

وأعلنت الوزارة أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وأن على أصحاب أشياب وصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وعدم توزيع المياه لغير الاغراض المخصصة لها.يذكر أن ”البيئة“ حثت أصحاب الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، وفق التفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الرابط:https://www.mewa.gov.sa/ar/Documents/water/Conditions1.pdf

رقابة مشددة على المياه