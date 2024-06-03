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وصول الفوج الأول من حجاج إيطاليا إلى مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول من حجاج إيطاليا إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى مكة المكرمة اليوم, الفوج الأول من الحجاج الفرادى القادمين من الجمهورية الإيطالية، والبالغ عددهم مئة وثلاثون حاجاً.
وأوضح رئيس مجلس شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد سندي، أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، جرى توفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا فريضتهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.
حفاوة في استقبال الحاج الإيطاليين - واس
حفاوة في استقبال الحاج الإيطاليين - واس
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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