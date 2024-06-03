فيصلية نجران يدخل الخدمة

انتقلت مهام الإشراف على سوق الخضار والفواكه واللحوم في حي الفيصلية من أمانة نجران إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وأوضح مدير عام الفرع المهندس مريح بن شارع الشهراني لـ « دوت الخليج » أنه تم إسناد السوق إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (وهي شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء لغرض تقديم الخدمات الزراعية المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة)، وقامت الشركة بدورها بطرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص، وتمت الترسية على إحدى الشركات لإدارة وتشغيل السوق، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تتولى الرقابة على أسواق النفع العام للتحقق من سلامة المنتجات وتطبيق الاشتراطات الواردة في نظام الزراعة ولوائحه التنفيذية. نقاط الجذب يشكل سوق الخضار والفواكه واللحوم في حي الفيصلية واجهة حضارية من أهم المعالم البارزة في مدينة نجران لخدمة بائعي الفواكه والخضار واللحوم بالتجزئة، وأصبح إحدى نقاط الجذب الرئيسية لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة. كانت «دوت الخليج»، نشرت في عددها الصادر 11 يوليو 2023 تقريرا تحت عنوان «حلقة فيصلية نجران تشتكي هجر البائعين»، وكذلك نشرت في عددها الصادر 24 ديسمبر 2023 تحت عنوان «فيصلية نجران سوق بلا مستأجرين». فرص البيع عبر البائعين والمزارعين عن سعادتهم بافتتاح سوق الخضار والفواكه واللحوم والذي يضم مساحة لاستقطاب البائعين مما يعزز فرص البيع والشراء، كما أن السوق يتميز بتجهيزات حديثة تسهم في تقديم خدمات عالية الجودة للمتسوقين في مكان واحد، وتوفير بيئة مريحة للبيع والشراء، حيث إن أسعار إيجارات المحلات مناسبة بالإضافة إلى موقعه الإستراتيجي.



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