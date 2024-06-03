شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحدد موعد بدء مربعانية القيظ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن موعد بدء مربعانية القيظ ، مشيراً إلى أنها الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب ، والتي يسميها العامة “جمرة القيظ” .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : “تفوق العرب عن غيرهم في علم الأرقام ، فالأسبوع مأخوذ من الرقم 7 وكذلك أسماء الأسبوع” ، لافتاً إلى أن رياح الخماسين سُميت بذلك لأن مدتها 50 يوماً .

وتابع : إن مربعانية القيظ هي أشهر مواسم الصيف ، ومدتها 40 يوماً ، وخلال هذا الأسبوع ستبدأ هذه المربعانية والتي تسبق الحر اللاهب .

واختتم حديثه بأن أول مربعانية القيظ سينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على كل بلدان الخليج ، وتبدأ الأمطار الخريفية على كل من سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة .