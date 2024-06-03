شكرا لمتابعة خبر عن وصول الفوج الأول من حجاج إيطاليا إلى مكة المكرمة اليوم .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الفوج الأول من الحجاج الفرادى القادمين من الجمهورية الإيطالية، والبالغ عددهم مئة وثلاثون حاجاً، إلى مكة المكرمة صباح اليوم الإثنين.

وقال رئيس مجلس شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد سندي، أنه جرى توفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا فريضتهم بيسر وسهولة وراحة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبمتابعة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.