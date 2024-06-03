شكرا لمتابعة خبر عن الاتحاد السعودي للهايكنق والتسلق يمنح شهادته لفريق هايكنج شوامخ مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منح الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج يوم امس الاحد ٢٠٢٤/٦/٢ شهادة اعتماد لفريق هايكنج شوامخ مكة المكرمة ممثلة برئيس مجلس إدارة الفريق نواف حمد الهذلي.

وقد استقبل الهذلي التبريكات بهذه المناسبة كما عبرعن اعتزازه بهذه الثقه.

يُشار إلى أن فريق هايكنج شوامخ مكة مهتم برياضة الهايكنج تسلق الجبال وقد حقق إنجازات عديدة.

كما له مشاركات اجتماعية ورياضيةومبادرات خدمت أهالي مكة المكرمة والقادمين إليها من معتمرين وسواح حيث استقبل عدد من الرحالة القادمين من دول عربية منهم الرحالة العماني والرحالة القادمين من دولة اليمن كما تم استقبال الدراج القادم من مصر وغيرهم .

وقد أكد اعضاء الفريق انهم وبإذن الله سيبقون في خدم مكة وأهلها والقادمين إليها وقد ذكر رئيس الفريق الهذلي ان من يرغب في الانضمام إلى الفريق فجميع اعضاء الفريق يرحبون به أي كانت جنسيته او عمره وان يتواصل معهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي