هل الأفضل عمل استثمار عقاري على أرض مستأجرة أم تمليك؟.. شاهد.. مختص يجيب ويكشف ما حدث في الأسعار من 2005

صحيفة الخليج 365: أجاب مختص في الاستشارات الإدارية، عن سؤال «هل الأفضل عمل استثمار عقاري على أرض مستأجرة أم أرض تمليك».

وقال خلال ظهوره في مقطع فيديو إن الأرض التمليك هي الافضل لعمل استثمار عقاري سواء كان مول أو سوق تجاري.

وتابع أن أسعار الأراضي في الرياض منذ عام 2005 حتى 2023، ارتفعت بنسبة 1650 %، أي أن قطعة الأرض اللي كانت في 2005 بـ 10 ملايين، أصبحت في 2023 بـ 165 مليون ريال.

وأضاف المهتم بالشأن العقاري، أنه في أسوأ الظروف لو اشترى شخص قطعة أرض في موقع غير مميز، كانت سترتفع إلى 400 أو 500%.

وواصل أنه في حال عمل مشروع على أرضه مستأجرة منذ 2005، كان سيتم تسليم الأرض الآن، ولكن لو كانت الأرض تمليك سيستفيد مالكها من نسبة الارتفاع في الأسعار.

واختتم حديثه أن الأموال مع الوقت تفقد قيمتها الشرائية بسبب التضخم، ولكن الأصول مثل العقارات والذهب تحافظ على قيمة الأموال.