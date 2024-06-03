شاهد.. شاب وفتاتين يعانقون بعضهم حتى الوفاة وسط النهر

صحيفة الخليج 365: وثقت كاميرات مراقبة لحظة غرق 3 أصدقاء بعدما كانوا يعانقون بعضهم البعض قبل ثوانٍ من جرفهم خلال فيضان مفاجئ.

وأظهرت اللقطات المنشورة على موقع إكس، باتريسيا كورموس، 20 عاما، وصديقتها بيانكا دوروس، 23 عاما، وصديقها كريستيان مولنار، 25 عاما، واقفين في أعماق نهر.

وشوهدوا لآخر مرة على قيد الحياة يوم الجمعة عندما كانوا يسيرون على طول نهر ناتيسون في أوديني في منطقة فريولي، لكن المياه ارتفعت إلى مستويات خطيرة وغرقوا في وسط النهر.

وأبان الفيديو وهم يمسكون ببعضهم البعض في محاولة لمنع أنفسهم من الانجراف.

في حين أفاد رئيس رجال الإطفاء الإقليميين في أودينهي، جورجيو باسيلي، إنه ألقى عليهم حبلاً في محاولة يائسة لإنقاذ المجموعة، إلا أن مياه الفيضانات ابتلعتهم بينما كان يشاهدهم يختفون. بحسب صحيفة "ديلي ميل".