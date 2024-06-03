تخريج أول دفعة ماجستير "علوم التمريض" في جامعة الأميرة نورة

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الدمام - شريف احمد - تخريج أول دفعة من طالبات ماجستير "العلوم في علوم التمريض" في جامعة الأميرة نورة

احتفت كلية التمريض في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس الأحد 2 مايو 2024م، بتخريج الدفعة الأولى من الطالبات الملتحقات ببرنامج ماجستير "العلوم في علوم التمريض" للعام الجامعي 1445هـ، البالغ عددهن ما يُقارب (19) طالبة، وذلك في مركز المهارات والمحاكاة الطبي بالجامعة.

وشمل الحفل كلمة افتتاحية قدمتها عميدة كلية التمريض، الدكتورة نادية بغدادي، وكلمة للخريجات، إضافة إلى مسيرة لأعضاء هيئة التدريس، وأخرى للخريجات.

ويتضمَّن برنامج ماجستير "العلوم في علوم التمريض" مسارين تخصصيين، يُعنى أحدهما بالممارسة التمريضية المتقدمة في الرعاية الحرجة، والعناية القلبية والأوعية الدموية، فيما يُعنى الآخر بعلوم التمريض في تمريض رعاية كبار السن. قيمة تنافسية

تُمثِّل البرامج قيمة تنافسية للملتحقات بها، إذ عملت جامعة الأميرة نورة على تصميم البرامج وفق منهجية علمية تُحاكي احتياجات سوق العمل ومتطلَّباته، بما تسهم مخرجاته في رفع جودة الخدمات الطبية والتمريضية.

يُشار إلى أنَّ حفل تخريج الدفعة الأولى من طالبات برنامج ماجستير "العلوم في علوم التمريض"، يأتي ضمن حزمة من حفلات التخرُّج التي تعقدها كليات ومعاهد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على مدى الأسبوع، للاحتفاء بخريجاتها في مختلف الدرجات العلمية؛ وذلك بهدف تعزيز روح الإنجاز والتحصيل العلمي، والتشجيع على مواصلة التعلُّم والتميُّز.