السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية الكاميرونيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية حكومة المملكة إلى جمهورية الكاميرون البالغة 25 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الكاميرون خالد آل منيف لممثل الحكومة الكاميرونية ستيفان نواه، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وفريق المركز، وذلك بمقر السفارة السعودية في العاصمة ياوندي.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في أماكن مختلفة من العالم.