السعودية | “التأمينات الاجتماعية” تحصد جائزة التميز والدرع الذهبي في الابتكار في “التحول الرقمي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جائزة التميز والدرع الذهبي في مجال الابتكار في التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي وحفل جوائز التميز لصناع التأمين في الشرق الأوسط، الذي استضافته الرياض مايو الماضي.

وجاء تتويج المؤسسة بالجائزة اعترافًا بجهودها في تطوير الحلول الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات في “مجال خدمة العملاء”، التي أدت بدورها لكفاءة العمليات التشغيلية وتقديم تجربة عميل مميزة أسهمت بشكل فعال في رضا العميل النهائي.

واستطاعت المؤسسة بفضل رؤيتها وإستراتيجيتها التي جاء التحول الرقمي أحد أركانها الرئيسة من تحويل تعاملات العملاء إلى تعاملات إلكترونية متوفرة على مدار الساعة تعتمد أحدث التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بحاجات العميل.

وتعد هذه الجائزة إضافة إلى إنجازات المؤسسة وريادتها في مجال التحول الرقمي، حيث حققت المؤسسة في النسخة الأخيرة من قياس التحول الرقمي لهيئة الحكومة الرقمية؛ الوصول لمرحلة الإبداع التي تعد أعلى درجات النضج الرقمي.

كما حققت المؤسسة الصدارة في “مقياس نضج التجربة الرقمي” في فروع التقنيات والأدوات وتجربة المستخدم ونضج التجربة الرقمية.