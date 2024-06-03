4 حلول عاجلة لإيقاف الهدر المائي في الجهات الحكومية

شدد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) على تفعيل مبادرة خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات فعالة للكشف المبكر عن تسربات المياه. وحدد المركز 4 حلول عاجلة لمعالجتها، تتمثل في استبدال الأدوات الصحية حسب اللائحة الفنية للأدوات الصحية المرشدة، الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والاستفادة العلمية من الأبحاث التطبيقية والتقنيات الخاصة بمعالجة المياه الرمادية، بما يُسهم في إعادة استخدامها في المواقع، بالإضافة إلى الصيانة الوقائية في المرافق العامة ومنظومة المياه، وعدم الاعتماد على مياه الشرب في الأغراض غير الضرورية مثل التبريد والري، والاعتماد على المصادر البديلة في ذلك.

تقليل المصروفات

تهدف مبادرة خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية إلى تحقيق الكفاءة بمنظومة المياه وترشيد استهلاكها بالمواقع التابعة لهذه الجهات، وإيقاف الهدر المائي، وذلك من خلال تقليل المصروفات على فواتير المياه، والمحافظة على البنية التحتية بالمواقع، وخفض تكاليف الاستثمار في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الالتزام بالتنظيمات والتشريعات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، بما يحقق رفع الكفاءة والترشيد.

وتأتي حملة التوعية لمنسوبي الجهات الحكومية حول أهمية المحافظة على المياه، وضرورة ترشيد استهلاكها داخل المنشآت الحكومية وخارجها، استكمالا لجهود المركز في التعاون مع الجهات الحكومية لتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات المستدامة وفق حلول اقتصادية مثلى من أجل تحقيق الاستدامة المائية والتنمية الاقتصادية، وصولا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرقابة والمتابعة

تهدف لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه إلى تنظيم قطاع كفاءة وترشيد المياه من خلال إصدار التراخيص وتجديدها، وتحديد التزامات مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة والامتثال، وذلك لضمان جودة مقدمي الخدمة، وحفظ حقوق المستفيد من الخدمات.

و​يتم النظر في المخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتتضمن إنذار مقدم الخدمة، ثم إيقاف الترخيص مؤقتا (بحد أقصى 120 يوما ثم يعاد النظر في رفع الوقف). بعدها يتم إلغاء الترخيص، ثم شطب مقدم الخدمة المخالف من القائمة المعتمدة لمقدمي الخدمة المرخصين لدى المركز.​

حلول عاجلة

1- استبدال الأدوات الصحية حسب لائحة الأدوات المرشدة

2- الاستفادة العلمية من الأبحاث التطبيقية وتقنيات معالجة المياه الرمادية

3- الصيانة الوقائية في المرافق العامة ومنظومة المياه

4- عدم الاعتماد على مياه الشرب في الأغراض غير الضرورية

مخالفات مقدمي خدمات الترشيد

1- إنذار مقدم الخدمة

2- إيقاف الترخيص مؤقتا

3- إلغاء الترخيص

4- شطب مقدم الخدمة المخالف من قائمة مقدمي الخدمة