شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ: الجهات الرقابية تعمل بكفاءة لرصد جرائم التزوير وسلب الأموال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن المملكة تعمل بكفاءة عالية لرصد التجاوزات؛ خاصة التي تمس الأعمال الخيرية.

وقال الوهيبي خلال مداخلة على نشرة التاسعة :” في مثل حالات التزوير وسلب الأموال نطمئن بأن الجهات الرقابية لدى المملكة تعمل بكفاءه عالية لرصد التجاوزات.”

‏وكانت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، باشرت إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.

‏وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية “جمعية خيرية”، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من (34.000.000 ريال) “أربعة وثلاثون مليون ريال سعودي” واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.