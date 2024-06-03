شكرا لمتابعة خبر عن زبون ينتقم من حلاق بعدما قص شاربه بالخطأ بطريقة غير متوقعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف موظف بمركز شكاوى 940 بالرياض عن تلقي المركز سيلا من البلاغات بحق صالون حلاقة تورط الحلاق العامل فيه، عن طريق الخطأ، بقص شارب أحد الزبائن.

‎وقال الموظف في أمانة منطقة الرياض، سطام الحربي، إن “مركز الشكاوى يتلقى بعض البلاغات الغريبة في بعض الأحيان، بينها بلاغ متكرر بحق صالون حلاقة”.

‎وأضاف “نقم صاحب البلاغ على حلاق لأنه حلق شاربه عن طريق الخطأ، ليتقدم ببلاغ بحقه على مدى شهر، من بينها أن الصالون غير مرخص أو ملتزم بقواعد النظافة وغيرها من البلاغات المتكررة”.

وبعد التقصي اكتشف الموظفين أن السبب وراء البلاغات الكثيرة هو أن الزبون غاضب من الحلاق بعد أن حلق شاربه عن طريق الخطأ، وقرر الانتقام بتلك الطريقة.