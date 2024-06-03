شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 175 مخالفة في أسواق الخضار والفواكه بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ 1610 جولات رقابية على أسواق الخضار والفواكه خلال شهر مايو الماضي.

وأسفرت الجولات عن ضبط 175 مخالفة، تتعلق بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، كما تم إتلاف 3387 كلجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح فرع الوزارة، أنه باشر تنفيذ أعمال الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام، والتي تشمل تكثيف الرقابة الميدانية على مدار الساعة لأسواق النفع العام، والتأكد من وفرة وسلامة المنتجات، وضمان توفر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة، وتطبيق لائحة المخالفات والغرامات.