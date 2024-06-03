شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تُطلق 191 فرصة تطوعية في منافذ الشرقية لخدمة الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية ممثلًا بقسم التطوع بإدارة الجمعيات الخيرية والمؤسسة الأهلية، 191 فرصة تطوعية خلال فترة الحج في منافذ المنطقة الخمسة، وهي: منفذ الرقعي، وسلوى، وجسر الملك فهد، والبطحاء، والربع الخالي.

وتتنوع هذه الفرص بين التنظيم والتوزيع والدعوة والاستقبال والتوديع، إذ يشارك فيها 6 متطوعين يوميًا في كل منفذ، بإجمالي 600 متطوع على مدار 20 يومًا، مما يسهم في تحقيق 1800 ساعة تطوعية، حيث يعمل كل متطوع 3 ساعات يوميًا، حيث تشمل المواد الموزعة كروتًا إلكترونية، ومظلات شمسية، وحقائب، وماء، وكتيبات، وورود.

وتهدف خطة التطوع إلى تحقيق إعداد إجمالية تسهم في تحقيق عائد اقتصادي يزيد عن 90 ألف ريال، إذ تم حتى الآن استقبال الحجاج والزائرين وتوزيع الهدايا عليهم، تعزيزًا لروح الضيافة والتكافل بين العاملين والمتطوعين والحجاج.

وقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية، بالتعاون مع جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر اليوم، الورود على جميع العاملين في الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج بمنفذ جسر الملك فهد، مع مملكة البحرين الشقيقة.