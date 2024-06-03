شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة والهند 8 يونيو.. إليك التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم الاثنين، أنها صرحت لشركة أكاسا الهندية ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين جمهورية الهند والمملكة؛ ابتداءً من 8 يونيو الجاري.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة في تعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم.

وسيجري تنظيم رحلات ذهاب وعودة بين كل من مومباي وجدة وأحمد أباد وجدة بواقع 14 رحلة أسبوعية، كما سيتم تنظيم رحلات جوية بين مومبار والرياض بواقع 7 رحلات أسبوعية.