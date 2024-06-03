شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف".. 160 كادرًا وشاشات تفاعلية بالمدينة المنورة خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة، تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية، لخدمة ضيوف الرحمن في عدة منافذ، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام.

وتشمل الأعمال الميدانية تقديم خدمات التوعية والإرشاد من خلال 160 كادرًا ميدانيًا، وتهيئة 32 لوحة توعوية، إضافة إلى 13 شاشة تفاعلية وبصرية في 9 مراكز ونقاط لاستقبال وتفويج الحجاج في المدينة المنورة.

كما تشمل الخدمات التقنية تفعيل تطبيق "مبرور" وتقنية الواقع المعزّز 3D والتعريف بخدمات منصة الحج والعمرة والزيارة، والخرائط التفاعلية المتاحة، والعديد من الخدمات التقنية المتعلقة بخدمات التوعية والإرشاد بعدة لغات، لخدمة الحجاج والزائرين.