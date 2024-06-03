السعودية | مفتي عام المملكة ونائبه للشؤون التنفيذية يستقبلان رئيس جمعية إحسان لحفظ النعمة بمنطقة جازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مفتي عام المملكة

الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة, رئيس مجلس إدارة جمعية إحسان لحفظ النعمة بمنطقة جازان المهندس عز الدين بن محمد عز الدين.

واستعرض المهندس عز الدين عن برامج وأنشطة الجمعية وسعيها لتحقيق عددٍ من الأهداف عن طريق توعية المجتمع بخطورة الإسراف وأهمية الترشيد، ومنها تمكين الأفراد في كيفية معالجة فائض النعم ونشر ثقافة العناية بفائض الولائم وفق الاشتراطات الصحية، ورفع مستوى الوعي بأهمية تدوير فائض النعم بكافة أنواعها.

كما تسلم سماحته تقرير الجمعية السنوي, فيما أثنى على جهودها وماتقوم به من أعمال, سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

من جانب آخر تسلم معالي نائب الرئيس العام للشئون التنفيذيه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد تقرير الجمعية السنوي, مشيداً بالإنجازات التي تحققت للجمعية في الفترة الزمنية القصيرة لها, داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.