السعودية | الدفاع المدني يعقد ورش عمل توعوية لمنسوبي المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني، ورش عمل وبرامج توعوية، لمنسوبي المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، بهدف رفع الوعي الوقائي بالمخاطر لدى ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

وتناقش ورش العمل، واجبات مسؤول السلامة والاستجابة لحالات الطوارئ خلال موسم الحج، وتجهيزات السلامة في مقار سكن الحجاج، وتوفير سبل الراحة والسلامة لهم لأداء نسكهم بيسر وسهولة.