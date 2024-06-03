60 ممرا رئيسيا وطوارئ لإدارة الحشود بالمسجد النبوي

وضعت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خطة لإدارة الحشود داخل المسجد من خلال وضع 38 ممرا رئيسيا و14 ممرا فرعيا و8 للطوارئ، وذلك لضمان انسيابية الحركة بين المصلين داخل وخارج المسجد النبوي عند الدخول والخروج، وعملت الهيئة من وقت مبكرة على إعداد خطة معدة بشكل دقيق تعتمد على تحديد الطاقة الاستيعابية لكل منطقة مخصصة للصلاة وآليات التفويج لها وخطط للإخلاء وممرات للطوارئ.

في المقابل وصل عدد المصلين في المسجد النبوي خلال أسبوع أكثر من 7.8 ملايين، حيث شهد الزائرون للمسجد النبوي عددا من الخدمات المقدمة في المسجد في تخصيص مواقع لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتواصل بلغات مختلفة، كذلك فتح المكتبات والمعارض والمتاحف وتوزيع الإهداءات من الكتيبات، إضافة إلى الإرشاد المكاني وتوزيع مياه زمزم مع توفير رقم موحد وقنوات تواصل للزائرين وتوفير خدمات النقل عبر عربات الجولف في ساحات المسجد النبوي.

كما وصل إجمالي المستفيدين من الصلاة بالروضة الشريفة خلال أسبوع أكثر من 304 آلاف مصل بواقع 50 ألف مصل تقريبا باليوم، خصص لهم مسار مخصص للدخول والتأكد من الحجوزات والتسهيل لهم بالدخول عبر نقاط الفرز بحسب الوقت المحدد وتفاديا لوقوع الزحام.

من إدارت الحشود

38 ممرا رئيسيا

14 ممرا فرعيا

8 ممرات للطوارئ

نقاط فرز للدخول للروضة

مسار مخصص للروضة