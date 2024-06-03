24 هزة أرضية يوميا

وأطلقت هيئة المساحة والجيولوجية وفقا لتقريرها في 2023، مشروع لتطوير شبكة الرصد الزلزلي بنسبة اكتمال فعلي 19 %، فيما يبلغ عدد الأعضاء الفنيين 16 جيولوجيا ومدة المشروع 5 سنوات، ويعتمد المشروع على استكمال تأسيس وإنشاء شبكة الرصد الزلزالي والبركاني في المملكة وتوزيع المحطات وتغطية مصادر مناطق أنشطة زلزاليا لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها في إجراء العديد من البحوث والدراسات للحد من المخاطر الزلزالية.
مشروعات لهيئة المساحة
تشغيل وصيانة 275 محطة رصد زلزالي وبركاني
90 % كفاءة المحطات بكل منطقة
تقرير فني لدراسة التمنطق الزلزلي بعسير والباحة
توضيح أهم الخرائط التي توضح التردد السائد
تقرير فني لدراسة التمنطق الزلزلي لكل من شرما، شقري، حالة عمار، قيال بمنطقة تبوك
إطلاق مشروع مراقبة النشاط الحراري والزلزالي والبركاني في حرة رهاط وخيبر وهتيمة وحرة الشاقة
إنشاء شبكة محلية لمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في الحرات البركانية الحديثة
إصدار تقارير فنية للحرات التي تمت زيارتها وإجراء القياسات لها
تقرير سنوي شامل بالخرائط تم إنجازه ويشمل البيانات للحرات البركانية
حرات بركانية
- الشاقة
- رهاط
- خيبر
- عويرض
- الاثنين
- هتيمة
- كشب
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