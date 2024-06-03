شكرا لمتابعة خبر عن ‎مواطن يكشف تفاصيل اختفاء طفلته منذ 24 عامًا في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن يدعى “محمد القرادي ” ، تفاصيل اختفاء طفلته الصغيرة منذ 24 عامًا في منطقة جازان .

وقال والد الطفلة المفقودة بحزن شديد:” ابنتي فُقدت وقت المغرب، عندما خرجت من عند إخوانها في المجلس تبغى تدخل عند والدتها، طلعت من عندهم واختفت.”

وأضاف :” أنها عندما فُقدت كان عمرها عامين ونصف، وقاموا بالبحث عنها في أماكن كثيرة دون جدوى”، لافتًا أن شقيقه سافر إلى اليمن للبحث عنها بعدما أخبره أحد الأشخاص أنه من الممكن أخذها أحد اليمنيين لكنه لم يعثر عليها .

وتابع والدموع تملأ عيناه :” طلبوني في الشرقية مرة وقالوا في بنت هناك، ووروني صور لكن لم تكن هي، وما أدري حتى الآن ما إذا كانت مخطوفة أم لا .”

‎وواصل شقيق الطفلة : الوالدة كانت تحضر العشاء ونادتنا، وعندما جلسنا لم نجد أختي، ظللنا نبحث داخل البيت ولكن لم نجدها، حتى خزانات الموية بحثنا بها.”

‎وناشد شقيق الطفلة المفقودة الجهات المختصة أن تساعدهم في العثور على شقيقته ، وخاصة داخل دور الرعاية والأيتام، لافتًا أن هناك فتيات لا تعرف عائلتها وبتحليل الـ DNA يمكن الوصول لها .