السعودية | أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

ونقل وزير الخارجية إلى الأمير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما له بوافر الصحة والعافية ولشعب الكويت دوام التقدم والازدهار.

وحمله أمير الكويت تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بدوام الصحة وتمام العافية سائلا المولى عزل وجل أن ينعم على السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التطور والرخاء.

ويعقد خلال هذه الزيارة الرسمية الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي السعودي المقرر إقامته اليوم في دولة الكويت.