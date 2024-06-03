السعودية | المديهيم: “الخزف السعودي” موجود بكل منزل وأغلب المشاريع في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المديهيم: “الخزف السعودي” موجود بكل منزل وأغلب المشاريع في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً، حافظ “الخزف السعودي” على تصدره بكسب ثقة العملاء، ولم يقتصر الأمر داخل المملكة العربية السعودية فحسب، بل امتد إلى اكثر من ٦٠ دولة حول العالم.

هذه الثقة هي نتيجة سنين طويله من الخبرات المكتسبة والمعرفة بمتطلبات السوق والعملاء، إضافه إلى توفير أفضل الخامات والمنتجات بأسعار منافسه ومدروسة.

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي، عزام بن سعود المديهيم، على هامش مشاركة الخزف السعودي في معرض مشروعات السعودية للبناء والبناء المستدام، المقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 2 وحتى 5 يونيو الجاري.

وأضاف المديهيم: “أن شركة الخزف السعودي تملك 14 مصنعاً في المملكة العربية السعودية اضافة إلى 59 معرض للبيع بالتجزئة كما توفير الشركة للقدرات اللوجستية للبيع بالجملة لتغطية جميع مناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى تواجدها الدائم في كافة المشاريع القائمة الكبرى بالسعودية، ولا يقتصر الأمر على الاهتمام بالأسواق المحلية، بل توسعنا بأعمالنا عالميا وأصبحنا نصدّر لأكثر من ٦٠ دوله حول العالم، لذلك اصبحت منتجات الخزف السعودي حاضره وموجوده بكل منزل ومشروع قائم أو مستقبلي في المملكة العربية السعودية.”

ولم تقتصر مشاركة الخزف السعودي بالمعارض المحلية فحسب، بل كانت للأسواق والمعارض العالمية نصيب واهتمام كبير لديها حيث كانت حاضرة في مختلف المعارض الكبرى خارج السعودية والتي تختص بجميع مواد البناء والسيراميك اضافة إلى السخانات الكهربائية وإيضاً السخانات التي تعتمد على الطاقة الشمسية والأدوات الصحية.

الجدير بالذكر أن منتجات الخزف السعودي تعد من اكثر المنتجات طلباً في دول الخليج والدول العربية امتدادا إلى وسط اسيا وشرقها وصولا الى قارتي أوروبا وأفريقيا، حيث لاقت السخانات التي يتم تصنيعها لدى الخزف السعودي اقبالا كبيراً ونالت استحسان الجميع، واصبح لديهم موزعين معتمدين في مختلف الاسواق العالمية.

ومن ناحية العمليات التشغيلية، فقد تم انشاء وتصميم مصانع شركة الخزف السعودي والتي بلغت 14 مصنعاً بأعلى معايير الجودة العالمية، كما يتم الاستعانة بالروبوتات والآلات بشكل كامل لعمليات التصنيع، ويقتصر التدخل البشري بها على ضمان التحكّم بالجودة لتحقيق اعلى المعايير للمنتجات.

كما يعد الخزف السعودي من أكثر الشركات التي تقوم بتخصيص ميزانية للأبحاث والتطوير، خصوصاً وأن كافة ما تقدمه من منتجات بدءا من المواد الخام وصولا إلى التصميم والانتاج والاختبارات المكثفة وحتى خروج المنتج للأسواق يتم داخل مصانعهم في المملكة وبكفاءات وطنية سعودية، حيث يولي الخزف السعودي اهتماما كبير لاستقطاب وتوظيف الكوادر والمواهب السعودية في كافة مناصب الشركة.

وبالرغم من انفتاح السوق السعودية ودخول العديد من المنافسين من مختلف دول العالم، إلا أن ثقة العميل سواء كان مواطن أو مقيم بفخر الصناعة السعودية لم يتغير ولا تزال منتجات الخزف السعودي المنتج الاول لديهم.