الخضيري يوضح الفرق بين " الشاي الأخضر والأسود".. ويحدد أيهما الأكثر فائدة

صحيفة الخليج 365: أوضح المتخصص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وأيهما الأكثر فائدة.

التجفيف

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس:"الشاي الأخضر هو نفس الأسود بالضبط؛ لكن الأسود تمّ تجفيفه بالحرارة، بينما الأخضر مجفّف بالتبريد، وكلاهما من نبات الشاي، وكلاهما غني بمضادات الأكسدة؛ كالفلافونيدات، والكاتشين، والآيبيكاتشين، والتي لها دورٌ في منع تحوُّل الخلايا، وكذلك نضارة البشرة".

الأكثر فائدة

وتابع: "الشاي الأخضر أكثر فائدة وأقوى تنبيهاً وأكثر أكسدة؛ لأن مكوناته التانين والفلافونيدات والكافيين؛ لم تتكسر بالحرارة، كما حصل للشاي الأسود، لذا فالأخضر أقوى مفعولاً، وقد يسبّب خفقاناً إذا أكثرت منه وبالغت فيه؛ لأن مواده لم تتكسّر ومركّزة وأكثر فائدة.

بدون سكر

وتابع: "تعوّد عليه -الشاي الأسود- دون إضافة السكر، تستطيع التعوّد على شرب الشاي دون سكر، كما تعوّدت على الأخضر بلا سكر، والقهوة العربية بلا سكر، وذلك بتعويد لسانك بالتدريج، إما بتقليل السكر تدريجياً وخلال شهر ستنجح، وإما بالصبر على مرارته 13 مرة، وستجد أنك تستطيع وتتقبّله، وممكن تخفيف الشاي المر بالماء أو بالحليب في البداية، إلى أن تنجح"