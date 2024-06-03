هل سيتم تخفيض رواتب موظفي وزارة الصحة بعد انتقالهم للتجمعات الصحية؟.. بالفيديو.. مسؤول يرد ويكشف المزايا الجديدة

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الصحي، خالد الشيباني، عن مصير موظفي وزارة الصحة بعد انتقالهم للتجمعات الصحية.

وقال خلال حديثه ببودكاست ثمانية: "لن يكون هناك أي تخفيض للراتب وسيستمر كما هو، ويمكن أن يكون هناك زيادة".

وأضاف: "سيتم النظر إلى الكفاءة وتطوير الخدمة بشكل مختلف عن السابق، وسيكون هناك فرص وميزانيات أكبر للتدريب، وفرص للارتقاء والتحسن في المراتب الوظيفية".

وتابع: "99% من العاملين في الكوادر الطبية لدينا متميزين، وسيكون هناك فرصة لمكافئتهم ومحاسبة المقصرين بعكس ما كان سابقا".

واختتم حديثه بأن "نقل الموظفين سيكون بنفس مزاياهم مع فرص أفضل وتوقع أداء أعلى من السابق".