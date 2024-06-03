الرئيس التنفيذي لنادي النصر يكشف مصير المدرب "كاسترو" بعد خسارة كأس الملك

صحيفة الخليج 365 : كشف غويدو فينغا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، مصير لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال بركلات الترجيح.

وقال فينغا إن لويس كاسترو مستمر في منصبه مع فريق النصر في الموسم الجديد، ولا يوجد أي قرار برحيله عن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته أن هناك ثقة كاملة في المدرب البرتغالي لقيادة فريق النصر خلال الموسم المقبل، بحسب صحيفة "bolavip" الرياضية.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر، 5-4 بركلات الترجيح، في المبارة النهائية التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.