أطول نهار وأقصر ليل.. بالفيديو.. «الزعاق» يكشف موعد دخول مربعانية القيظ ومدتها

صحيفة الخليج 365: قال خبير الفلك خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين هو أول موسم مربعانية القيظ وهي أحد مواسم القيظ الثلاثة «مربعانية القيظ - قدحة القيظ - جمرة القيظ».

لغة الأرقام

وأضاف الزعاق أن العرب تفوقوا عن غيرهم بلغة الأرقام لأنها من أساسيات علم الحساب عندهم، فالأسبوع مأخوذ من الـ 7، والأحد من الواحد وكذلك باقي الأيام.

رياح الخماسين

وتابع أن أهم الرياح عند العرب، هي رياح الخماسين، وسميت بذلك لأن مدتها 50 يوماً، وأن أشهر مواسم الصيف هي مربعانية القيظ ومدتها 40 يوماً.

مربعانية القيظ

وأكمل الزعاق أنه خلال الأسبوع الجاري تدخل مربعانية القيظ، وهي الـ 40 يوماً السابقة للحر اللاهب، وفي أولها ينتهي الموسم الطبيعي لسقوط الأمطار على كل بلدان الخليج.

أطول نهار وأقصر ليل