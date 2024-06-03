إطلاق سراح الإعلامية ⁧‫"حليمة بولند"‬⁩ بعد نحو شهر من سجنها

صحيفة الخليج 365: أمرت محكمة كويتية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الإعلامية حليمة بولند بعد نحو شهر من سجنها تنفيذًا لحكم قضائي أدانها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقالت وسائل إعلام محلية كويتية إن أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف، شهدت تنازل طرفي القضية؛ ليصدر قرار بإخلاء سبيل بولند.

ومن المرتقب إطلاق سراح بولند، اليوم الإثنين، بعد صدور القرار، لتكون فترة حبسها منذ يوم الـ2 من مايو الماضي انتهت عند هذا الحد.