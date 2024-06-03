التجارة تشهر بالمواطن "سمير المجنوني" في مكة.. وتكشف عن مخالفته والعقوبة الصادرة بحقه

صحيفة الخليج 365: شهرت وزارة التجارة بالمواطن "سمير عايش عاتق المجنوني"، و"هارون عبدالغني عبدالجبار" ميانماري الجنسية يحمل هوية مقيم، إثر ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري في العاصمة المقدسة.

وضبطت الأجهزة الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي عبر معرض بيع الستائر والديكورات.

وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد المدانين عقوبات غرامة مالية، ،وشطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.

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